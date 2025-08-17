Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, kaç büyüklüğündeydi? Merkez üssü ve etkilenen iller

Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, büyük yıkımı ve can kayıplarıyla unutulmaz bir felaket olarak anılıyor. 26. yılında, 17 Ağustos depremi saati, büyüklüğü merkez üssü ve etkilediği bölgeler yeniden gündemde.

'17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, kaç büyüklüğündeydi' konusu 1999 Gölcük depreminin yıldönümünde yeniden gündeme geldi. 

17 AĞUSTOS DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU?

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, yerel saatle 03.02’de meydana geldi ve 45 saniye sürdü. Kandilli Rasathanesi’nin olarak kaydettiği bu deprem, gece saatlerinde insanları uykularında yakalayarak büyük bir paniğe neden oldu. 7.4 büyüklüğünde meydana gelen, gece saatlerinde insanları uykularında yakalayarak büyük bir paniğe neden oldu. 

17 AĞUSTOS DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİYDİ?

Depremin merkez üssü, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi, İzmit’in 11 kilometre güneydoğusundaki 40,70 kuzey enlemi ve 29,91 doğu boylamı olarak kaydedildi.

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen bu sarsıntı, 17 km derinlikte oluştu ve sağ atımlı bir fay hareketiyle büyük bir enerji açığa çıkardı.

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİNDEN HANGİ İLLER ETKİLENDİ?

17 Ağustos 1999 depremi, Marmara Bölgesi’nin tamamını etkilerken Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul ve Düzce en ağır yıkımı yaşayan iller oldu. Ayrıca Bolu, Bursa, Eskişehir ve Zonguldak’ta da hasar ve can kayıpları görüldü. Deprem, Ankara’dan İzmir’e kadar geniş bir alanda hissedildi. 

