Türk sinemasının sevilen komedi yapımlarından Aile Arasında'nın devam filmi için beklenen açıklama geldi. Çekimleri devam eden 2 Aile Arasında filminin vizyon tarihi netleşirken, oyuncu kadrosu ve hikayeye dair ilk detaylar da sinemaseverleri tarafından yakından takip ediliyor.

2017 yılında vizyona girerek geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Aile Arasında, yıllar sonra devam filmiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Gülse Birsel'in kaleme aldığı hikayenin yeni halkası için çalışmalar sürerken, filmin ne zaman izleyiciyle buluşacağı da belli oldu.

2 AİLE ARASINDA NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

BKM yapımı olan 2 Aile Arasında filmi, 4 Aralık 2026 tarihinde sinemalarda gösterime girecek. Yapım ekibi tarafından paylaşılan ilk bilgilerle birlikte filmin çekimlerinin devam ettiği ve hazırlık sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği öğrenildi.

İlk filmiyle Türk sinemasının en çok konuşulan komedileri arasına giren Aile Arasında, yıllar sonra devam filmiyle geri dönüyor. Yeni filmde de aileler arasındaki eğlenceli çatışmalar, beklenmedik gelişmeler ve karakterlerin yaşadığı komik olaylar hikayenin merkezinde yer alacak. Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda yine Ozan Açıktan oturuyor.

2 Aile Arasında ne zaman vizyona girecek? Vizyon tarihi belli oldu

2 AİLE ARASINDA OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal yer alıyor.

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