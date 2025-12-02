Futbol gündemi bugün yoğun bir programa ev sahipliği yapıyor. Ziraat Türkiye Kupası Elemeler, Premier League ve Avrupa liglerinde heyecan dolu karşılaşmalar sahne alırken sporseverler 2 Aralık Salı gününün maç listesini merak ediyor.

Hafta içi futbol heyecanı Türkiye Kupası maçlarıyla başlarken, akşam saatlerinde Premier League’de kritik mücadeleler oynanacak. Bunun yanı sıra Avrupa ligleri, basketbol arenası ve canlı yayın platformları üzerinden takip edilebilecek maçlar nedeniyle spor gündemi oldukça hareketli. Gün boyu farklı liglerde önemli karşılaşmalar ekrana gelecek ve maçların yayın ve saat bilgileri haberimizde yer alıyor.

2 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Elemeler:

13.00 | Muş 1984 Muşspor - Tümosan Konyaspor | A Spor

15.30 | Keçiörengücü - Zecorner Kayserispor | A Spor

18.00 | Çaykur Rizespor - Siltaş Yapı Pendikspor | A Spor

20.30 | Sakaryaspor - Gençlerbirliği | A Spor

2 Aralık bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte bugünkü karşılaşmalar

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI

İngiltere Premier League:

22.30 | Fulham - Manchester City | bein Sports 3

22.30 | Bournemouth - Everton | bein Sports 4

23.15 | Newcastle United - Tottenham | bein Sports 2

İspanya La Liga:

23.00 | Barcelona - Atletico Madrid | S Sport, S Sport+

