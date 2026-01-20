Gelinim Mutfakta 20 Ocak 2026 Salı günü bölümünde heyecan dolu rekabet izleyici ekrana kilitledi. Dengelerin değiştiği haftada günün birincisi haftalık puan tablosunu etkileyecek. Miyase haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanırken iddiasını haftanın geri kalanında sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan Tuğba, Gözde ve Alime'de birincilik yarışına dahil olarak haftayı galibiyetle kapatmak istiyor. Peki, 20 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl, kim birinci oldu?

20 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi belli oldu. Haftanın ikinci gününde "Sağlıklı Hamburger" tarifi ile gelinler yarışıyor. Kayınvalidelerden en yüksek puanı almak isteyen gelinler, haftanın finalinde 10 altın bileziğin sahibi olmak istiyor.

20 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta haftaya kıyasıya rekabetle başladı. Dengelerin değiştiği haftada programa Alime gelin dahil oldu. Gelinim Mutfakta programında 20 Ocak Salı günü Miyase, Tuğba, Gözde ve Alime birinci olarak yarıştı. Günün birincisi olarak çeyrek altını kazanmak ve haftalık puan tablosunda yer edinmek isteyen gelinler ve kaynanalarının yer aldığı 20 Ocak Gelinim Mutfakta birincisi Tuğba oldu.

20 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte puan durumu!

20 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta programında puan durumu, yarışmanın haftalık hesaplamasında önemli bir rol oynuyor. Çünkü haftanın sonunda en yüksek toplam puanı alan gelin, 10 altın bilezik kazanıyor. Bu durum her bir günün puanlarının ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.

20 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte puan durumu!

20 Ocak 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu:

Tuğba: 17

Miyase: 15

Alime: 14

Gözde: 5

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Aslı Hünel'in sunumuyla Gelinim Mutfakta 20 Ocak Salı günü günün birincisi olarak çeyrek altını kazanan isim Tuğba oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası