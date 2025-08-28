2025 Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlayacak? Oynanacağı yer ve katılacak takımlar belli oldu

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025), Fas’ın ev sahipliğinde futbolseverleri büyülemeye hazırlanıyor. 27 Ocak 2025’te Rabat’ta gerçekleşen kura çekimiyle, turnuvanın maç programı, katılan takımlar ve oynanacağı şehirler açıklandı.

2025 AFRİKA ULUSLAR KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 Afrika Uluslar Kupası, 21 Aralık 2025’te Fas’ın başkenti Rabat’taki Prince Moulay Abdellah Spor Kompleksi’nde ev sahibi Fas ile Komorlar arasındaki açılış maçıyla başlayacak.

Turnuva, 18 Ocak 2026’da aynı stadyumda oynanacak final maçıyla sona erecek ve toplam 29 gün boyunca 52 maçlık bir futbol şöleni sunacak.

Grup aşaması 21-29 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

Ardından 2-5 Ocak 2026’da son 16 turu, 8-9 Ocak’ta çeyrek finaller, 12-13 Ocak’ta yarı finaller ve 18 Ocak’ta final oynanacak.

Bu tarihler, FIFA’nın genişletilmiş Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle turnuvanın yaz aylarından kışa kaydırılmasıyla belirlendi.

Turnuva, Afrika futbolunun yoğun takvimine rağmen özellikle Noel ve Yeni Yıl döneminde oynanacak olmasıyla dikkat çekiyor.

2025 AFRİKA KUPASI NEREDE?

AFCON 2025, Fas’ın altı şehrinde dokuz stadyumda düzenlenecek: Rabat, Kazablanka, Tanca, Marakeş, Agadir ve Fes.

Rabat, açılış maçı ile finali ağırlayacak. Kazablanka’daki Mohammed V Stadyumu üçüncü sıra maçı ve grup maçlarına ev sahipliği yaparken,Tanca’daki Grand Stade de Tanger, Marakeş’teki Grand Stade de Marrakech, Agadir’deki Grand Stade d’Agadir ve Fes’teki Fes Spor Kompleksi diğer önemli maçlara sahne olacak.

2025 AFRİKA ULUSLAR KUPASINA KATILACAK TAKIMLAR

AFCON 2025’te 24 takım, altı grupta mücadele edecek:

Grup A (Fas, Mali, Zambiya, Komorlar),

Grup B (Mısır, Güney Afrika, Angola, Zimbabve),

Grup C (Nijerya, Tunus, Uganda, Tanzanya),

Grup D (Senegal, DR Kongo, Benin, Botsvana),

Grup E (Cezayir, Burkina Faso, Ekvator Ginesi, Sudan),

Grup F (Fildişi Sahili, Kamerun, Gabon, Mozambik).

Takımlar, Aralık 2024 FIFA Dünya Sıralaması’na göre dört torbaya ayrılarak kura çekimine katıldı. Ev sahibi Fas otomatik olarak A Grubu’na yerleştirildi. Eleme aşamasında 48 takım, 12 grupta mücadele etti ve her gruptan ilk iki takım finallere yükseldi.