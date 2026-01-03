Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan 2026 askerlik celp ve sevk takvimiyle birlikte, hem bedelli askerlik yapacak yükümlüler hem de yedek subay, yedek astsubay ve er statüsünde askere alınacak vatandaşlar için süreç netleşti. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı resmi takvim doğrultusunda 2026 yılı askerlik işlemlerine dair kritik tarihler belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılında yükümlüler için celp dönemi belirledi. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlüler bu takvime göre sınıflandırılacak ve sevk edilecek. Peki, 2026 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, celp ve sevk tarihleri ne zaman, sınıflandırma nereden öğrenilir?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı bedelli askerlik kapsamında askerlik yerleri 29 Ocak'ta açıklanacak. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sınıflandırma işleminin ardından, bedelli askerlik yapacak yükümlülerin birlik ve sevk bilgileri e-Devlet sistemi üzerinden duyurulacak.

Başvurularını 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlayan yükümlüler, sonuçlara e-Devlet ve askerlik şubeleri aracılığıyla ulaşabilecek.

2026 ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ

ŞUBAT 2026 MAYIS 2026 AĞUSTOS 2026 KASIM 2026 YEDEK SUBAY / YEDEK ASTSUBAY SEVK TARİHLERİ

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 yılı celp ve sevk takvimine göre yedek subay ve yedek astsubay adaylarının sevk tarihleri netleşti. Şubat 2026 celbi kapsamında sevkler 05 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Mayıs 2026 celbi için sevk tarihi 22 Nisan 2026 olarak belirlenirken, Ağustos 2026 celbinde yükümlüler 06 Ağustos 2026 tarihinde birliklerine sevk edilecek. Kasım 2026 celbi kapsamında ise sevk işlemleri 05 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.

BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA NE ZAMAN 2026?

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlüler, 2026 yılında kura ve sınıflandırma işlemine tabi tutulacak. Milli Savunma Bakanlığı’nın duyurusuna göre bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026’da açıklanacak. Sınıflandırma sonuçlarıyla birlikte yükümlülerin celp ve sevk dönemleri ile temel eğitim alacakları birlikler netleşmiş olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2026 YILINDA NE KADAR OLACAK?

2026 yılı bedelli askerlik ücreti 3 Ocak 2026 tarihi itibarıyla netlik kazanacak. Bir önceki dönemde bedelli askerlik tutarı 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak uygulanmıştı. Yeni yılda bedelli askerlik bedeli, memur maaş artış oranları ve enflasyon verileri doğrultusunda yeniden belirlenecek ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulacak.

