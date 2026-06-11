2026 DGS geç başvuru ekranı adayların erişimine açıldı. Dikey Geçiş Sınavı başvuru sürecini kaçıran ön lisans mezunları ve mezun adayları, ÖSYM AİS üzerinden işlemlerini tamamlayabiliyor. DGS geç başvuru ücreti ve son başvuru saati ise adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geç başvuru sürecini başlattı. Lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen ancak normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, bugün boyunca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru ekranının açılmasıyla birlikte gözler ücret bilgileri ve son başvuru saatine çevrildi.

DGS GEÇ BAŞVURU SAAT KAÇA KADAR YAPILACAK?

2026 DGS geç başvuru işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda 11 Haziran 2026 Perşembe günü gerçekleştiriliyor. Sabah saat 10.00 itibarıyla erişime açılan başvuru sistemi, aynı gün saat 23.59'a kadar adayların kullanımına açık olacak.

2026 DGS geç başvuru ekranı: DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

2026 DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI

2026 DGS geç başvuru işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra DGS başvuru ekranına giriş yapıyor.

Başvuru sırasında eğitim bilgileri, iletişim bilgileri ve sınav merkezi tercihleri kontrol edilerek onaylanıyor. İşlemin tamamlanabilmesi için sınav ücretinin de belirtilen süre içerisinde yatırılması gerekiyor. Adaylar başvurularını ayrıca ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirebiliyor.

2026 DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 DGS geç başvuru ekranı: DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

2026 DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan bilgilere göre 2026 DGS geç başvuru ücreti 2.100 TL olarak uygulanıyor. Geç başvuru gününde yapılan işlemlerde, sınav ücretleri ÖSYM kuralları gereği artırımlı olarak tahsil ediliyor. 2026 Dikey Geçiş Sınavı ise 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

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