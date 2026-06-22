Adayların merakla beklediği 2026-DUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. 10-16 Haziran 2026 tarihlerinde alınan tercihlerin ardından adaylar yerleştirme sonuçlarına ulaşabiliyor. İşte, ÖSYM DUS sonuç sorgulama ekranı...

Diş hekimliği alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen adayların merakla beklediği 2026-DUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme işlemlerini sonuçlandırdı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte binlerce aday, yerleştiği programı öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç sistemine yöneldi.

2026-DUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı: ÖSYM DUS sonuç sorgulama ekranı

2026-DUS 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın birinci dönem tercih işlemlerinin ardından gerçekleştirilen yerleştirme süreci tamamlandı. Tercihlerini 10-16 Haziran 2026 tarihleri arasında yapan adayların yerleştirme sonuçları 22 Haziran 2026 tarihinde açıklandı.

Adaylar saat 14.30'dan itibaren DUS yerleştirme sonuçlarına internet üzerinden ulaşabiliyor. Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak görüntülenebiliyor.

2026-DUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı için tıklayınız.

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