NATO Zirvesi’nin 2026 yılı programı netleşti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin yaptığı açıklamaya göre, ittifakın liderlerini bir araya getirecek zirve Türkiye'de düzenlenecek.

''2026 NATO Zirvesi ne zaman, nerede yapılacak?'' merak edilirken Türkiye NATO Zirvesi’ne daha önce 2004 yılında da İstanbul’da ev sahipliği yapmıştı. Birçok yeni ülkenin NATO’ya katılımı bu zirvede karara bağlanmıştı. Şimdi ise gözler Türkiye'nin ikinci ev sahipliğindeki zirveye çevrildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ulusal liderlerle görüşmek ve ASELSAN Teknoloji Üssü'nü ziyaret etmek amacıyla 21-22 Nisan 2026 tarihlerinde Ankara'yı ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Rutte, Türkiye'nin İttifaka katkılarını vurguladı ve Türkiye'de düzenlenecek Zirve için hazırlıkları ele aldı.

2026 NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İttifaka üye ülkelerin liderleri bir araya gelerek küresel güvenlik başlıklarını ve ortak savunma politikalarını ele alacak.



2026 NATO ZİRVESİ NEREDE YAPILACAK?

2026 yılında düzenlenecek NATO Zirvesi’ne Türkiye ev sahipliği yapacak. Toplantı, başkent Ankara’da Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin 2004 İstanbul Zirvesi’nin ardından NATO’ya ikinci kez ev sahipliği yapacağı zirve için geri sayım başladı.

ZİRVE ÖNCESİ ANKARA’DA YOĞUN HAZIRLIK

Dev organizasyon öncesinde başkentte hazırlıklar hız kazandı. Üst düzey heyetlerin ağırlanacağı otellerde güvenlik ve hizmet standartları üst seviyeye çıkarılıyor. Yüksek segment konaklama tesislerinde rezervasyonların büyük ölçüde dolduğu ve doluluk oranlarının yüzde 90 seviyelerine ulaştığı belirtiliyor.

Zirve süresince şehirde çok katmanlı güvenlik önlemleri uygulanacak. Otellerde özel protokol alanları oluşturulurken, personel için yabancı dil, kriz yönetimi ve diplomatik protokol konularında eğitimler veriliyor. Bazı otellerin tamamen ya da kısmen delegasyonlara tahsis edilmesi planlanıyor.



