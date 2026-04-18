1965’ten bu yana her sene verilen TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri için 2026 yılı başvuruları başladı. Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerinden her bir ödül türüne en çok 3 kez başvuru yapılabilir. 2010 yılından önceki başvurular bu sayıya dâhil değildir. Peki, 2026 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri için 2026 yılı başvuruları 17 Nisan 2026 tarihi itibariyle başladı. 2026 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından; Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri olmak üzere dört kategoride ödül verilecek.

Bilim Ödülü:

Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilir.

Özel Ödül:

Bilim Ödülü eş değeri olarak yurt dışında yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına verilir.

Hizmet Ödülü:

Ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmetlerde bulunmuş kişilere verilir. Hizmet Ödülü için hayatta olmayan bilim insanları da aday gösterilebilir.

Teşvik Ödülü:

Yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, Türkiye’de yerleşik hayattaki bilim insanlarına verilir.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci:

Teşvik Ödülü’ne adaylar kişisel olarak başvurabilir veya aday gösterilebilirler. Bilim, Özel ve Hizmet Ödüllerine kişisel başvuru yapılamamakta, aday gösterilmek gerekmektedir.

Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerine;

Geçmişte TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet Ödülü veya TÜBİTAK-TWAS Bilim Ödülü almış olanlar,

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),

Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi,

Üniversitelerin Senatoları veya Yönetim Kurulları,

Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının en üst karar alma organları,

TÜBİTAK Ar-Ge ve Ar-Ge Kolaylık Birimleri Yönetim Kurulları ve TÜBİTAK Araştırma Grupları Yürütme Komiteleri (kendi faaliyet alanlarında) aday gösterebilirler.

