31 Aralık Çarşamba kar tatili olan iller 31 Aralık Çarşamba kar tatili olan iller gündemde! Türkiye genelinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için birçok ilde eğitime ara verilmesine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yayımladığı kar, buzlanma ve don uyarılarının ardından valilikler güvenlik gerekçesiyle okulların tatil edildiğini duyurdu.

31 Aralık Çarşamba kar tatili olan iller KASTAMONU Kastamonu’da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Bozkurt ilçesinde eğitime ara verildi. Resmi ve özel tüm okullarda eğitim öğretim faaliyetleri durduruldu.

BİTLİS BİTLİS Bitlis’te aşırı soğuk hava, buzlanma ve yoğun kar yağışı beklentisi doğrultusunda 31 Aralık Çarşamba günü okullar tatil edildi. İl genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, bazı kamu personeli de idari izinli sayıldı.



BATMAN OKULLAR TATİL Mİ? BATMAN Batman’da beklenen kar yağışı, don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verildi. Tüm resmi ve özel okullar tatil kapsamına alındı.



KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ? KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş’ta olumsuz hava koşulları sebebiyle 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan uyarıda ayrıca ''Yapılan son değerlendirmelere göre 31.12.2025 Çarşamba gününün ilk saatleriyle birlikte kar yağışının başlaması beklenmektedir. Yağışların çarşamba akşam saatlerinde etkisini kaybederek perşembe günü öğle saatlerine kadar devam edeceği tahmin edilmektedir. Buzlanma ve don ile yükseklerde tipi olayına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.'' ifadelerine de yer verildi.

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ? ELAZIĞ Elazığ’da devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü de okullar tatil edildi. Eğitime verilen ara uzatılarak öğrencilerin güvenliği sağlanarak gerekli uyarılar Valilik tarafından yapıldı.



SİİRT'TE OKULLAR TATİL Mİ? SİİRT Siirt’te yoğun kar yağışı beklentisi ve hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verildi. Açıklamada ''31.12.2025 Çarşamba günü, Siirt il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile malûl, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ? GAZİANTEP Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre yarın 31 Aralık Çarşamba günü okullar tatil ilan edildi. Yoğun kar yağışı sebebiyle güvenlik önlemi amacıyla alınan tatil kararı 1 gün süre ile geçerli olacak.

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ? DÜZCE Düzce Valiliği okulların 31 Aralık Çarşamba günü tatil olduğunu duyurdu. Yarın Düzce'de okullar kar yağışı sebebi ile eğitime ara verecek.

KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? KIRŞEHİR Kırşehir Valiliği de 31 Aralık Çarşamba gününü okullar için tatil ilan etti. Yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; ''Değerli Öğretmenlerimiz, Kıymetli Velilerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz; Uzun süredir hasretle beklediğimiz kar yağışının bu gece yarısı itibariyle ilimize giriş yapacağı ve 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 19.00’a kadar etkili olacağı Meteoroloji Müdürlüğümüz tarafından raporlanmaktadır. Mevcut meteorolojik veriler doğrultusunda; beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde eğitim-öğretim kurumlarımızı bir günlüğüne tatil etme kararı almış bulunmaktayız.''

DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL Mİ? DİYARBAKIR Diyarbakır Valiliği açıklamasına göre yarın 31 Aralık Çarşamba günü okullar tatil olacak. 1 gün süreyle kar tatili ilan edilirken Valilik hava koşullarına karşı tüm vatandaşları da tedbirli olmaları konusunda uyardı.

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ? BOLU Bolu Valiliği, kar tatilinin uzadığını açıkladı. 31 Aralık Çarşamba günü için de eğitim – öğretime 1 gün ara verildiğini duyuran Bolu Valiliği şu açıklamayı yaptı: "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir."

ŞIRNAK'TA OKULLAR TATİL Mİ? ŞIRNAK Şırnak Merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilatasyon merkezlerinde, Şırnak Valiliği'nin aldığı kararla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verildi. Malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ? KARABÜK Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü Karabük genelindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Şehirde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi ve salı günleri de tatil edilmişti.

