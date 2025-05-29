9 Haziran tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatiline dair detaylar netleşiyor!

Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca vatandaş tatil planlarını şekillendirmeye başladı. 2025 yılına ait bayram tatilinin süresi, arefe günü okul ve kamu kurumlarının durumu ile birlikte merakla araştırılıyor. 9 Haziran tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı soruları vatandaşların gündemine yerleşti.

9 HAZİRAN TATİL Mİ?

2025 yılı Kurban Bayramı'nın son günü 9 Haziran Pazartesi gününe denk geliyor. 9 Haziran kamu kurumları ve okullar için resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Öğrenciler, öğretmenler, memurlar ve birçok çalışan 9 Haziran günü tatilde olacak. Hem özel hem de kamu sektöründe çalışanların büyük bölümü için bu gün işbaşı yapılmayacak ve okullar da tatil olacak.

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI?

Kurban Bayramı tatilinin uzatılması konusundaki beklentiler kamuoyunda gündem oluşturmuş ancak bu yönde henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı.

29 Mayıs itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya kabine üyeleri tarafından bayram tatiline ekstra günlerin ekleneceğine dair herhangi bir karar henüz duyurulmadı. Bu nedenle Kurban Bayramı tatilinin yalnızca belirlenen resmi süreyle sınırlı kalacağı öngörülüyor.

Kamu çalışanları için bayram süresince uygulanacak idari izinler dışında, bayram tatilinin 9 güne uzatılacağına dair bir karar açıklanmadı. Yeni bir açıklama yapılmadığı sürece, bayram sonrası 10 Haziran Salı günü normal mesai düzenine geçileceği kabul ediliyor.

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLDU MU?

Kurban Bayramı'nın 9 gün süreceğine dair henüz resmi bir karar alınmadı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı açıklamada yalnızca 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yapılan açıklama doğrultusunda bayram tatili, 5 Haziran öğleden sonrası ile 6-7-8-9 Haziran tarihlerini kapsayacak şekilde toplamda 4.5 gün olarak uygulanacak.

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

2025 yılında Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü resmi takvimde yarım gün tatil olarak belirlenmiş durumda.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamu çalışanlarının 5 Haziran günü öğleden sonra idari izinli sayılacağı bildirildi. Açıklama kapsamında kamu kurumları 5 Haziran saat 13.00 itibarıyla kapanacak.

Eğitim kurumlarında da aynı şekilde, öğrenciler için yarım gün eğitim verilecek ve öğleden sonra ders yapılmayacak.