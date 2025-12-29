Trendyol 1. Lig’in heyecan dolu haftasında Adana Demirspor, sahasında İstanbulspor’u ağırlıyor. Ligde son sırada yer alan Adana Demirspor büyük bir mücadele için kolları sıvadı. İstanbulspor içinse bugünkü maçta galibiyet oldukça önemli. Futbolseverler ''Adana Demirspor – İstanbulspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?'' sorularına cevap ararken tüm detaylar da netlik kazandı.

Adana Demirspor – İstanbulspor maçı için geri sayım başladı! İstanbulspor, 18 maçta 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 21 puanla ligde orta sıralarda yer alıyor. Takımın attığı 20 gole karşılık yediği gol sayısı 29 ve averajı -9 olarak kayıtlara geçti.

Adana Demirspor ise oynadığı 18 maçta galibiyet elde edemedi ve sadece 2 kez berabere kalarak 16 mağlubiyet aldı. -28 puanla ligin son sırasında bulunan ekip, attığı 13 gole karşılık kalesinde 78 gol gördü ve -65 averaj ile ligin en düşük performansına sahip takımı konumunda. Peki, Adana Demirspor – İstanbulspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

ADANA DEMİRSPOR – İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol 1. Lig’in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Adana Demirspor – İstanbulspor maçı TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR – İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Adana Demirspor – İstanbulspor maçı 29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 14:30’da başlayacak.

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

Amed – 39 puan Pendikspor – 37 puan Erokspor – 34 puan Erzurumspor – 33 puan Bodrumspor – 32 puan Çorum – 32 puan Iğdır FK – 30 puan Boluspor – 29 puan Vanspor – 27 puan Keçiörengücü – 26 puan Bandırmaspor – 26 puan Serikspor – 26 puan Sivasspor – 25 puan Manisa FK – 23 puan Sakaryaspor – 22 puan Sarıyer – 21 puan Ümraniyespor – 21 puan İstanbulspor – (21 puan) Hatayspor – 6 puan Adana Demirspor – (-28 puan)

