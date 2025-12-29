Gündemdeki haberler nedeniyle Yalova Elmalık köyünün konumuna ilişkin araştırmalar başladı. Osmanlı döneminin ilk Kağıthanesi olduğu söylenen Elmalık köyünün İstanbul ile mesafesi merak ediliyor. Peki, Yalova Elmalık nerede, İstanbul'a yakın mı?

Elmalık Yalova il merkezine oldukça yakın bir noktada konumlanırken vatandaşlar gündemde yer alan haberlerden ötürü ''Yalova Elmalık nerede, İstanbul'a yakın mı?'' sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte Yalova Elmalık köyünün konumu ve İstanbul'a yakınlığı...

Elmalık köyünün konumu

YALOVA ELMALIK KÖYÜNÜN KONUMU NEREDE?

Yalova’nın merkezi ilçesine bağlı Elmalık Köyü en son gündeme gelen bazı haberler sebebi ile gündemde yer buldu. Elmalık köyü Yalova il merkezine sadece 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Elmalık köyü çevresinde ise Soğucak, Kirazlı, Gacık ve Laledere köyleri de bulunuyor.

Yalova Elmalık-İstanbul arası kaç km?

YALOVA ELMALIK İSTANBUL’A YAKIN MI, NEREDE?

İstanbul’dan Elmalık Köyü’ne ulaşım karayolu ile yaklaşık 2 saat mesafede. İki şehir arasındaki mesafe yaklaşık 97 kilometre.

Haberle İlgili Daha Fazlası