İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Olaya ilişkin hukuki sürecin yankıları sürerken, medya dünyasından da ardı ardına çarpıcı açıklamalar gündeme gelmeye başladı. Peki, Ahbap Kurucusu Haluk Levent neden gözaltına alındı, olay nedir?

AHBAP derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sanatçı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haluk Levent; "dernekler kanununa muhalefet", "kara para" ve "örgüt üyeliği" ile suçlanıyor. DHA'nın haberinde Levent'in, 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği iddiası yer aldı, ayrıca şarkıcının Ahbap Derneğine ait hesaptan asistanına 120 milyon lira aktardığı öne sürüldü.

MASAK RAPORLARINDA NELER YER ALIYOR?

Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.



Ahbap Kurucusu Haluk Levent neden gözaltına alındı, olay nedir?

BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

2025 yılında düzenlediği iki çek ile ilgili karşılıksız olduğu gerekçesiyle şikayet edilen Levent, temmuz ayının başında Ahbap başkanlığı bırakacağını ilan etmişti.

Sosyal medyadan canlı yayınla yaptığı açıklamasında Süperman olmadığını, hataları ve eksikleri olduğunu belirten Levent, “Ahbap başkanlığını önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra Ahbap genel başkanına bırakacağımı buradan ifade edeyim. Bir Ahbap gönüllüsü olarak yine Ahbap'la beraber çalışmaya devam edeceğim.” ifadelerini kullanmıştı.

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