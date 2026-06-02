Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 680 personel alımı sürecinde oluşan taban ve tavan KPSS puanları belli oldu. Koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli psikolog, sosyal çalışmacı ve aile sosyal destek personeli kadrolarında oluşan puan aralıkları adaylar tarafından araştırılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 680 personel alımı kapsamında gerçekleştirdiği sözleşmeli personel yerleştirme süreci tamamlandı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kaç puanla kapattı, 680 personel alımı taban tavan puanları kaç oldu sorularına cevap aramaya başladı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KAÇ PUANLA KAPATTI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 680 personel alımı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yerleştirme puanları da netleşti. Destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile aile sosyal destek personeli kadrolarında oluşan taban ve tavan puanlar, gelecek dönemde yapılacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

680 personel alımı sonuçları incelendiğinde bazı kadrolarda yerleştirmelerin 80 puan seviyelerinde gerçekleştiği görülürken, özellikle yoğun talep gören bazı kadrolarda puanların 95 seviyesinin üzerine çıktığı dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kaç puanla kapattı? Tavan-taban puan tablosu

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS TABAN-TAVAN PUAN TABLOSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 personel alımı kapsamında oluşan KPSS taban ve tavan puanlarını paylaştı.

Tablo dağılımı, atama yapılan iller ve birimler Bakanlığın sitesinde açıklandı.

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