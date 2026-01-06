Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 3000 personel alımı sürecinde başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar sonuç takvimine odaklandı. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular sonrası değerlendirme süreci devam ederken gözler resmi duyuruya çevrildi.

Kamuda istihdam edilmek isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sürecinde sonuçlar bekleniyor. Başvuruların sona ermesinin ardından yerleştirme işlemleri ve sonuçların ilan edileceği tarihle ilgili beklenti artarken adaylar resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak 3 bin personel için başvurular 15-26 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından değerlendirme aşamasına geçilirken sonuçlar henüz açıklanmadı.

Mevcut takvime ve önceki personel alımı süreçlerine bakıldığında başvuruların yaklaşık 2-3 haftalık bir değerlendirme sürecinden geçmesinin ardından sonuçların ocak ayının ilk haftalarında ilan edilmesi bekleniyor.

AİLE BAKANLIĞI 3000 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Personel alımı sonuçları, yalnızca dijital platformlar üzerinden duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak görüntüleyebilecek.

