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AK Parti İstanbul mitingi bugün saat 14.00'te Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti İstanbul mitingi bugün saat 14.00&#039;te Atatürk Havalimanı&#039;nda düzenlenecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nin saat kaçta nerede olacağı belli oldu. Detaylar haberimizde...

İstanbul mitingi ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda yerel seçimler öncesi düzenlenecek mitinginin detayları haberimizde yer alıyor.

AK PARTİ İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ak Parti "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" 24 Mart 2024 Pazar günü saat 14.00'te düzenlenecek. 

İSTANBUL MİTİNGİ NEREDE?

İstanbul mitingi, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. 

AK Parti İstanbul mitingi bugün saat 14.00'te Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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