AK Parti İstanbul mitingine kaç katıldı?
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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AK Parti İstanbul mitingine 650 bin kişi katıldı.|31 Mart yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. İstanbul mitingine kaç kişinin katıldığı araştırılıyor. İşte, detaylar…
AK Parti'nin seçim öncesi geleneksel hale gelmiş Büyük İstanbul Mitingi bugün 14.00'te başladı. Ardından İstanbul mitingine kaç kişi katıldı sorusu araştırılmakta. Detaylar, haberimizde...
AK PARTİ İSTANBUL MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul mitingine 650 bin kişinin katıldığını açıkladı.
İSTANBUL MİTİNGİ NEREDE?
"Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen miting 14.00'te başladı.