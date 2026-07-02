Ankara önümüzdeki hafta düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve nedeniyle başkent genelinde kapsamlı güvenlik önlemleri uygulanırken, birçok cadde ve bulvar belirli tarihler arasında araç trafiğine kapatılacak. Ankara yollar ne zaman kapanacak, NATO Zirvesi kaç gün sürecek merak edilirken kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar da vatandaşlar ile paylaşıldı.

Ankara'da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar Ankara Valiliği tarafından duyuruldu. Vatandaşların seyahatlerini önceden planlayabilmesi amacıyla zirveye özel hazırlanan trafik haritası kullanıma sunuldu. Platform üzerinden geçici olarak kapanacak yollar ile alternatif ulaşım güzergâhları görüntülenebiliyor. Harita kısa sürede yoğun ilgi görürken yaklaşık 400 bin ziyaretçi tarafından görüntülendi ve 4 milyona yakın tıklama aldı. Platforma yalnızca Türkiye'den değil, 122 farklı ülkeden de erişim sağlandı. Peki, Ankara yollar ne zaman kapanacak, NATO Zirvesi kaç gün sürecek?

Ankara yollar ne zaman kapanacak, NATO Zirvesi kaç gün sürecek? İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar!

ANKARA YOLLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle Ankara'da trafik düzeni geçici olarak değişecek. En kapsamlı yol kapatma uygulaması, zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde gerçekleştirilecek. Bölgede yer alan cadde ve bulvarlar 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00'den başlayarak 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Ankara yollar ne zaman kapanacak, NATO Zirvesi kaç gün sürecek? İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar!

Delegasyonların konaklayacağı otellerin çevresindeki bazı cadde ve sokaklarda ise uygulama daha erken başlayacak. Bölgelerde trafik kısıtlamaları 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00 itibarıyla yürürlüğe girecek ve 8 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek.

Yabancı devlet başkanları ve heyetlerin kullanacağı ana ulaşım güzergahları tamamen kapatılmayacak, ancak resmi konvoyların geçişi sırasında kısa süreli olarak araç trafiğine kapatılacak. Yetkililer, sürücülere seyahatlerini önceden planlamaları ve alternatif yolları tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Ankara yollar ne zaman kapanacak, NATO Zirvesi kaç gün sürecek? İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar!

NATO ZİRVESİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 7 Temmuz ile 8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. İki gün sürecek zirvede NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra çok sayıda yabancı heyet, yaklaşık 100 bakan ve binlerce davetli başkentte bulunacak. Toplantılar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Zirve boyunca güvenlik önlemleri en üst seviyede uygulanacak. Organizasyonun güvenliği için 55 bini polis ve jandarma olmak üzere toplam 70 bin personel görev alacak. Ayrıca kritik noktalarda ek güvenlik sistemleri devreye sokulacak ve şehir genelinde kapsamlı trafik düzenlemeleri uygulanacak.

Ankara yollar ne zaman kapanacak, NATO Zirvesi kaç gün sürecek? İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar!

ANKARA'DA NATO ZİRVESİ TEDBİRLERİ

Zirve öncesinde Ankara genelinde geniş kapsamlı güvenlik tedbirleri hayata geçirildi. Belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişine izin verilmeyecek. Güvenlik gerekçesiyle zirvenin düzenleneceği alanlar, konaklama noktaları ve resmi geçiş güzergâhlarında yoğun denetimler yapılacak.

28 Haziran saat 00.00 ile 10 Temmuz saat 23.59 arasında açık ve kapalı alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, protesto, miting, stant kurulması, çadır açılması, broşür dağıtılması ve benzeri etkinliklerin yapılmasına izin verilmeyecek.

Ankara yollar ne zaman kapanacak, NATO Zirvesi kaç gün sürecek? İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar!

Ayrıca Ankara hava sahasında Valilik izni dışında insansız hava araçlarının uçuşu yasaklandı. 6-12 Temmuz tarihleri arasında sınav, panel, sempozyum, mezuniyet töreni, konser, şenlik ve benzeri organizasyonlar da gerçekleştirilemeyecek.

Vatandaşların ulaşım planlarını kolaylaştırmak amacıyla zirveye özel hazırlanan trafik haritası da kullanıma açıldı. Harita üzerinden geçici olarak kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar görüntülenebiliyor. Kullanıcılar başlangıç ve varış noktalarını seçerek yolculuklarını önceden planlayabiliyor.

NATO Zirvesi trafik haritası için tıklayınız.

Ankara yollar ne zaman kapanacak, NATO Zirvesi kaç gün sürecek? İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar!

ANKARA'DA KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli güvenlik ve trafik tedbirleri alınmıştır.

Bu kapsamda;

1- Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 07 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00’dan 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü 23.59’ a kadar,

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi tamamı, Beştepe Caddesi tamamı, Söğütözü Caddesi tamamı, Bahriye Üçok Caddesi tamamı, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesinin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarının Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümün tamamı araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacaktır.

2- Konaklamaların yapılacağı adresler ile ilgili 06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00’dan 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü 23.59’a kadar aşağıda belirtilen sokaklar ve caddeler araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacaktır.

Yenimahalle İlçesi;

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350. Sokak tamamı, 286. Sokak tamamı, Çamlıca Mahallesi; 147. Sokak tamamı, 145. Sokak tamamı, Selçuk Ecza Deposunun Anadolu Bulvarına bakan giriş kapısı tarafındaki yolun tamamı, Macun Mahallesi; 173. Cadde tamamı, 171.Cadde tamamı, 172.Cadde tamamı, Beştepe Mahallesi; Yaşam Caddesi tamamı, Adalet Sokak tamamı, 5. Sokak tamamı, Nergiz Sokak tamamı, 4. Sokak tamamı, 3. Sokak tamamı, 1. Sokak tamamı,

Çankaya İlçesi;

Yıldızevler Mahallesi; Kişinev Caddesi tamamı, Jose Marti Caddesi tamamı, 720. Sokak tamamı, 721. Sokak tamamı, Kavaklıdere Mahallesi; Tahran Caddesi tamamı, Billur Sokak tamamı, Bülten Sokak tamamı, Güniz Sokak tamamı, Arjantin Caddesi tamamı, İran Caddesi tamamı, Polonya Caddesi tamamı, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak tamamı, Boğaz Sokak tamamı, Atatürk Bulvarının John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Gülözü Sokak tamamı, Kızılırmak Mahallesi; Ufuk Üniversitesi Caddesi tamamı, 1443. Sokak tamamı 1452. Sokak tamamı, Oğuzlar Mahallesi; 1377.Sokak tamamı, 1380. Sokak tamamı, 1381. Sokak tamamı, Söğütözü Mahallesi; 2168. Sokak tamamı, 2169. Sokak tamamı, 2170. Sokak tamamı; Üniversiteler Mahallesi; ihtiyaç olması halinde Bilkent Kampüsü içinde bulunan Cadde ve Sokakların tamamı, İhsan Doğramacı Bulvarı tamamı, 1600. Cadde tamamı, 1613. Cadde tamamı,

Ankara yollar ne zaman kapanacak, NATO Zirvesi kaç gün sürecek? İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar!

3- Konuk Devlet ve Hükümet Başkanları ile heyetlerin kullanacağı güzergâhlarda;

Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak İlçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle İlçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümünün tamamı, Özal Bulvarı tamamı, İsmet İnönü Bulvarı tamamı, Ankara Bulvarı tamamı, Anadolu Bulvarı tamamı, Atatürk Bulvarının Sıhhiye Köprü ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarının Kepekli Kavşak ile Akköprü arasında kalan bölümü, Dumlupınar Bulvarının İsmet İnönü Bulvarı ile 1596 Cadde arasında kalan bölümü, 1071 Malazgirt Bulvarının Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü, Türk Kızılayı Caddesi tamamı, Cinnah Caddesi tamamı, Çankaya Caddesi tamamı, Simon Bolivar Caddesi tamamı, Rabindranath Tagore Caddesi tamamı, John F. Kennedy Caddesi tamamı, 2453. Sokak tamamı, sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacaktır.

4- Alternatif olarak kullanılabilecek yollar:

Mevlana Bulvarı'nı Kepekli istikametinden kullanacak sürücülerin alternatif olarak Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi'ni;

Mevlana Bulvarı'na Akköprü yönünden girmek isteyen sürücülerin ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi'ni;

Anadolu Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi'ni;

Atatürk Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'ni;

Ankara Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi'ni kullanabileceklerdir.

Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için seyahatlerini planlarken alternatif güzergâhları tercih etmeleri, trafik işaret ve yönlendirme tabelalarına uymaları önem arz etmektedir.

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