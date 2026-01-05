Ankara’da 2026 yılının ilk haftası sert kış koşullarıyla başladı. Başkentte gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte özellikle sabah erken saatlerde gizli buzlanma riski artarken, öğrenciler ve veliler 5 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Soğuk hava ve yer yer etkili olan kar yağışı ''Ankara'da okullar tatil mi son dakika?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Ankara’da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin kararlar merakla beklenirken öğrenci ve veliler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ankara'da okullar tatil mi son dakika? 5 Ocak Pazartesi Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? İşte detaylar...

Ankarada okullar tatil mi son dakika? 5 Ocak Pazartesi Ankara Valiliği kararı gündemde!

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Ankara’da 5 Ocak Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Başkentte gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ve sabah saatlerinde görülen pus ile birlikte buzlanma riski gündeme geldi. Fakat henüz Ankara'da okullar tatil ilan edilmedi.

Ankarada okullar tatil mi son dakika? 5 Ocak Pazartesi Ankara Valiliği kararı gündemde!

5 OCAK ANKARA’DA KAR TATİLİ VAR MI?

Şu an için Ankara’da 5 Ocak Pazartesi günü için alınmış bir kar tatili kararı yok. Kent genelinde soğuk hava etkili olurken okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Ankarada okullar tatil mi son dakika? 5 Ocak Pazartesi Ankara Valiliği kararı gündemde!

ANKARA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Ankara Valiliği tarafından 5 Ocak Pazartesi gününe ilişkin okulların tatil edilmesine dair herhangi bir resmi duyuru yapılmadı. Valilik hava koşulları ve ulaşım durumunu yakından izlemeyi sürdürüyor. Resmi bir karar alınması halinde kamuoyuna valilik kanalları üzerinden bilgi verileceği belirtiliyor.

Ankarada okullar tatil mi son dakika? 5 Ocak Pazartesi Ankara Valiliği kararı gündemde!

ANKARA HAVA DURUMU

5 Ocak Pazartesi - Parçalı bulutlu, -2 ile 10 derece

6 Ocak Salı - Parçalı bulutlu, -1 ile 10 derece

7 Ocak Çarşamba - Hafif yağmurlu, 2 ile 11 derece

8 Ocak Perşembe - Yağmurlu, 3 ile 10 derece

9 Ocak Cuma - Karla karışık yağmurlu, 3 ile 5 derece

Haberle İlgili Daha Fazlası