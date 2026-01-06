Kırşehir'de de şehir içi ulaşım tarifesine zam yapıldı. Yeni tarife ile birlikte 2025 yılında 19 TL olan tam biniş ücreti 25 TL'ye, öğrenci biniş ücreti 13 TL'den 18 TL'ye yükseldi.

Yeni yılın ardından şehir içi ulaşım tarifesine zam yapan illere bir yenisi daha eklendi. Ankara’nın ardından Kırşehir'de de şehir içi ulaşım tarifesine zam yapıldı.

Belediye Meclisinde alınan karar doğrultusunda yeni tarifeye göre; 19 TL olan tam biniş ücreti 25 TL'ye, öğrenci biniş ücreti ise 13 TL'den 18TL'ye yükseldi. Kırşehir Belediye Meclisi'nin 20 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen toplantısının ikinci oturumunda alınan karar ile zam kesinleşti.

19 TL’DEN 25 TL'YE YÜKSELDİ

Buna göre, 2025 yılında 19 TL olan tam biniş ücreti 25 TL'ye yükseltildi. Öğrenci biniş ücreti ise 13 TL'den 18 TL'ye çıkarıldı. İkametgahı Kırşehir'de bulunan öğrenciler için uygulanan indirimli biniş ücreti de 8 TL'den 13 TL'ye yükseltildi. Yeni ücret tarifesi, kent genelindeki şehir içi otobüslerde uygulanmaya başlandı.

ANKARA’DA OTOPARK FİYATLARINA ZAM

Ankara Büyükşehir Belediyesi hem ulaşım hem de otopark fiyatlarına zam yapmıştı.

Otopark ücreti sene sonu gelen son zamla birlikte 250 TL olmuştu. BELTAŞ tarafından işletilen otoparklarda 0-15 dakika ücretsiz uygulaması devam ederken, bu sürenin aşılması halinde ücretler ciddi şekilde yükselmişti.

Genel otopark tarifesi şöyle:

0-15 dakika ücretsiz, 2 saate kadar 100 TL, 2-4 saat arası 140 TL, 4-8 saat ve üzeri, 160 TL, Ulus -Kızılay ‘Rüzgârlı, Kale Tarihi Kent Bölgesi, Necatibey Caddesi yol boyu’: 0-15 dakika ücretsiz, 2 saate kadar 150 TL, 2-4 saat arası 200 TL, 4-8 saat ve üzeri 250 TL.

ABB yönetimi daha önce de toplu ulaşıma büyük bir zam yapmıştı. 2026 yılı için belediye otobüsleri ve dolmuş hatlarında yüzde 35’i aşan zam, yine AK Parti ve BBP’nin ret oylarına rağmen Meclis’ten geçirilmişti. Tam biletin 35 TL'ye, öğrenci biletinin 17 TL'ye çıkmıştı.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan yeni köprü ve otoyol ücretlerini duyurmuştu.

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 795 TL'den 995 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL'den 95 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 795 TL'den 995 TL'ye çıkarılmıştı.

