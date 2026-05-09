Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının son kayıt süreci için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya odaklandı. AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleriyle ilgili araştırmalar hız kazanırken, öğrenciler gözünü kayıt takvimi ve başvuru ekranına çevirdi.

2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından AÖL öğrencileri için yeni süreç başladı. Mezuniyet hedefi bulunan ve aktif öğrenci durumunu korumak isteyen adaylar, “AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman başlayacak?” sorusuna cevap arıyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar ve son duyurular doğrultusunda gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi takvime çevrildi.

AÖL KAYIT YENİLEME 3. DÖNEM TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme takvimine ilişkin resmi tarihler henüz yayımlanmadı. Ancak son günlerde yapılan bilgilendirmeler ve önceki yıllardaki uygulama süreçleri dikkate alındığında kayıt yenileme işlemlerinin mayıs ayının son haftası ile haziran ayının ilk yarısında başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 30 Nisan - 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle 2026 yılında da benzer bir takvimin uygulanabileceği değerlendiriliyor. Öğrencilerin resmi duyuruları Milli Eğitim Bakanlığı ve Açık Öğretim Lisesi sistemi üzerinden düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemlerinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi kılavuzla birlikte kayıt tarihleri, ödeme işlemleri ve ders seçimi süreci netlik kazanacak.

Kayıt yenileme işlemi yapacak öğrencilerin öncelikle belirlenen sınav ve kayıt ücretini yatırmaları gerekiyor. Ödeme işlemleri genellikle anlaşmalı bankalar veya MEB’in resmi ödeme sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

