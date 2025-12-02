Borsa İstanbul’da belirli hisselerde yaşanan sıra dışı hareketler ve işlem hacmindeki ani dalgalanmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kapsamlı bir soruşturmanın odağı oldu. Yapılan incelemeler sonucunda küçük yatırımcıları zarara uğrattığı tespit edilen bazı işlemler üzerine operasyon kararı verildi. Operasyon kapsamında, illüzyonist Aref Ghafouri de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Ghafouri’nin, soruşturma dosyasında adı geçen manipülatif eylemlerle ilişkili olduğu değerlendirildi ve savcılık tarafından ifadeye çağrılmak üzere işlem başlatıldı.



Borsa İstanbul’da bazı hisselerde tespit edilen sıra dışı fiyat ve hacim hareketleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturmayı gündeme getirdi.

Yapılan incelemelerde, küçük yatırımcıların zarara uğratıldığı belirlenen bazı işlemler nedeniyle illüzyonist Aref Ghafouri de gözaltına alındı.

AREF GHAFOURİ TUTUKLANDI MI?

Soruşturma kapsamında Aref Ghafouri gözaltına alınırken şu an için tutuklandığına dair bir açıklama yapılmadı. Operasyon sürecinde savcılığın delilleri toplama ve ifadeleri tamamlama aşamasının devam ettiği, ilerleyen günlerde adli sürecin netleşeceği ifade edildi.

BORSA MANİPÜLASYONU SORUŞTURMASINDA GÖKHAN GÖNÜL DE GÖZALTINDA

Operasyon İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak yürütüldü. Soruşturma çerçevesinde eski milli futbolcu Gökhan Gönül ile illüzyonist Aref Ghafouri’nin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerindeki olağan dışı dalgalanmaların, piyasayı yapay olarak yönlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek soruşturmanın titizlikle sürdüğünü vurguladı.

