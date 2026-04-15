UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı devam ederken, gözler Arsenal ile Sporting Lizbon arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. İlk karşılaşmadan avantajlı ayrılan İngiliz ekibi, taraftarı önünde turu tamamlamayı hedeflerken, Portekiz temsilcisi zorlu deplasmanda geri dönüş peşinde olacak.

Arsenal-Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken canlı yayın bilgileri de netleşti. İlk maçta deplasmanda aldığı 1-0’lık galibiyetle önemli bir avantaj yakalayan Arsenal, rövanş için hazırlıkları tamamladı. İngiliz ekibi, sahasında alacağı her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra tek farklı mağlubiyetlerde de turu geçme şansını elinde tutuyor. Sporting Lizbon ise ilk maçta bulamadığı golü deplasmanda arayacak.

Arsenal-Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi yarı finale geri sayım başladı!

ARSENAL - SPORTING LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak Arsenal - Sporting Lizbon karşılaşması Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler abonelik ile karşılaşmayı takip edebilecek.

Arsenal-Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi yarı finale geri sayım başladı!

ARSENAL - SPORTING LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Arsenal-Sporting Lisbon maçı 15 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak. Londra’da bulunan Emirates Stadyumu’nda sahnelenecek mücadele saat 22.00’de başlayacak.

Arsenal-Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi yarı finale geri sayım başladı!

ARSENAL - SPORTING LİZBON MUHTEMEL 11

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapié, Zubimendi, Rice, Madueke, Havertz, Trossard, Gyökeres

Sporting Lizbon: Silva, Vagiannidis, Diomande, Inácio, Araújo, Hjulmand, Morita, Catamo, Trincão, Gonçalves, Suárez

Arsenal-Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi yarı finale geri sayım başladı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final karşılaşmaları çift maç eleme sistemiyle oynanacak. İlk maçlar 28 ve 29 Nisan tarihlerinde sahnelenecek. Rövanş mücadeleleri ise 5 ve 6 Mayıs’ta oynanacak.

Arsenal-Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi yarı finale geri sayım başladı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Devler Ligi’nde sezonun en büyük maçı olan final karşılaşması 30 Mayıs tarihinde oynanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası