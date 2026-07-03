Milyonlarca çalışan, memur ve emekli, temmuz ayında maaşlara yapılacak artışlara odaklandı. Bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte emekli ve memurların alacağı zam oranları kesinlik kazanacak. Şimdi ise ''Asgari ücrete ara zam var mı?'' sorusu gündemde.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı haziran ayı enflasyonu, yılın ikinci yarısında uygulanacak maaş artışlarının son hesaplamasını oluşturacak. İlk beş aylık dönemde tüketici enflasyonu yüzde 16,60 olarak gerçekleşirken, haziran verisinin eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşecek. Aynı veri, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkını da ortaya çıkaracak. Peki, asgari ücrete ara zam var mı?

Asgari ücrete ara zam var mı? Gözler Temmuz ara zammına çevrildi

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

2026 yılının başında net 28 bin lira olarak belirlenen asgari ücret, yıl içinde yükselen enflasyon ve artan hayat maliyetleri nedeniyle yeniden gündeme geldi.

Asgari ücrete ara zam konusunda henüz resmi bir karar açıklanmadı.

Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş da yaptığı değerlendirmede, mevcut ekonomik koşullarda asgari ücretin çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etti. Karakaş, elektrik ve doğal gaz zamlarının ardından asgari ücretin alım gücünün daha da düştüğünü belirterek, ihtiyaç duyulması halinde önümüzdeki süreçte ara zam konusunun yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

Asgari ücrete ara zam var mı? Gözler Temmuz ara zammına çevrildi

TEMMUZ'DA ARA ZAM VAR MI?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı değerlendirmede asgari ücrete yönelik yeni bir çalışmanın gündemlerinde bulunmadığını ifade etti.

''Asgari ücrete Temmuz'da ara zam var mı?'' sorusuna Güler "Şu an da hali hazırda gündemimizde böyle bir çalışma yok" cevabını verdi.

Asgari ücrete ara zam var mı? Gözler Temmuz ara zammına çevrildi

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı zam oranı, bugün açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek. İlk 5 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,60 oranındaki artışı şimdiden hak etmiş durumda.

Piyasa beklentilerine göre haziran ayı enflasyonunun yaklaşık yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 18'e yaklaşması bekleniyor. Aynı senaryoda en düşük emekli aylığının yaklaşık 23 bin 500 lira seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

Asgari ücrete ara zam var mı? Gözler Temmuz ara zammına çevrildi

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşmesiyle hesaplanıyor. Haziran enflasyonunun beklentiler doğrultusunda açıklanması halinde memur maaşlarında yaklaşık yüzde 13,5 seviyesinde artış gerçekleşmesi bekleniyor.

Yapılan hesaplamaya göre aile yardımı dahil en düşük memur maaşının yaklaşık 70 bin liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise yaklaşık 31 bin 500 lira seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Kesin zam oranları ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisinin ardından netleşecek.

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