Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa Finali 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda futbolseverlerle buluşacak. Dev finalin başlama saati 20.30 olarak açıklandı. Peki, Atatürk Olimpiyat Stadyumu nerede, hangi şehirde, hangi takıma ait, Atatürk Olimpiyat Stadına nasıl gidilir?

ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu İstanbul’da bulunuyor. Süper Kupa Final maçının yapılacağı stat İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan Başakşehir ilçesi sınırları içerisindeki İkitelli bölgesinde.

Türkiye’nin en büyük spor tesislerinden biri olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmıştı.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU HANGİ TAKIMA AİT?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu herhangi bir futbol kulübüne ait değil. Stadyumun mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı bulunuyor. Fatih Karagümrük takımı Karagümrük Stadyumu’ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynamakta.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADINA NASIL GİDİLİR?

M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nı kullanan yolcular, hattın son durağı olan Olimpiyat istasyonunda inerek kısa bir yürüyüşle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na ulaşabiliyor. M9 hattı M1A, Marmaray (B1) ve Metrobüs gibi ana hatlarla bağlantı sağlayarak İstanbul’un birçok noktasından aktarmalı ulaşım imkanı sunuyor.

Otobüsle gitmek isteyenler için 146T, 76A, 79FY, HS3, MK13, MK14 ve MK15 gibi hatlar stadyum çevresinden geçiyor. Ayrıca A08 ve A49 numaralı minibüs-dolmuş hatları da bölgeye ulaşım sağlıyor. Özel araçla gelecekler ise TEM Otoyolu üzerinden Olimpiyat Stadı yönlendirmelerini takip ederek stadyuma ulaşabiliyor.

