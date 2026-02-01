Sezonun ilk grand slam turnuvasında tek erkekler finali Carlos Alcaraz ve Novak Djokovic arasında büyük bir rekabete sahne oldu. Dört büyük turnuvanın tamamında şampiyonluk yaşayan isim, bu zaferle “kariyer grand slam” hedefine ulaştı. Bu kapsamda "Avustralya Açık kim kazandı, kariyer grand slam nedir?" sporseverler tarafından araştırılıyor.

Melbourne’de oynanan final maçında dünyanın en üst sıralarında bulunan iki tenisçi, Carlos Alcaraz ve Novak Djokovic, karşı karşıya geldi. Üç saatten uzun süren mücadele, modern tenis tarihine geçecek rekorları ve istatistikleri de beraberinde getirdi. Peki, Avustralya açık kim kazandı, kariyer gland slam nedir?

AVUSTRALYA AÇIK KİM KAZANDI?

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık, tek erkekler finalinde İspanyol raket Carlos Alcaraz ile Sırp yıldız Novak Djokovic'i karşı karşıya getirdi. Melbourne şehrinde oynanan finalde Alcaraz, 3-1’lik skorla rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Maçın ilk setini Djokovic 6-2 kazanırken, sonraki üç sette oyunun kontrolünü ele alan Alcaraz geri dönüşe imza attı.

Final boyunca ikinci setten itibaren servis kırma yüzdesini yükselten İspanyol tenisçi, uzun rallilerdeki direnci ve savunma başarısıyla öne çıktı. Dördüncü sette 7-5’lik skorla üstünlüğünün altını çizen Alcaraz, kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğunu elde etti. Bu zaferle birlikte 7. grand slam kupasını kazanan genç yıldız, turnuvanın 4,15 milyon Avustralya dolarlık ödülünün de sahibi oldu. Djokovic ise finalde kaybetmesine rağmen Avustralya Açık tarihindeki 10 şampiyonlukla zirvedeki yerini koruyor.

KARİYER GRAND SLAM NEDİR?

Kariyer grand slam, bir tenisçinin Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık olmak üzere dört büyük turnuvanın tamamını kariyeri boyunca en az birer kez kazanması anlamına geliyor. Tenis dünyasında son derece nadir görülen bu başarı, sporcunun farklı zeminlerde ve farklı oyun şartlarında zirveye çıkabildiğini gösteriyor.

Carlos Alcaraz, Avustralya Açık zaferiyle bu özel listeye adını yazdırdı. Daha önce Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık’ı ikişer kez kazanan Alcaraz, 22 yaş 272 günle kariyer grand slam yapan en genç erkek tenisçi oldu. Bu rekor, 1938 yılında aynı başarıyı 22 yaş 363 günle elde eden Don Budge'ın 88 yıllık rekorunu kırdı. Alcaraz böylece tarihte bu başarıyı yakalayan dokuzuncu erkek tenisçi olarak kayıtlara geçti.

Sıkça Sorulan Sorular Avustralya Açık 2026 şampiyonu kim oldu? Tek erkekler finalini kazanan Carlos Alcaraz, Avustralya Açık 2026’da şampiyonluğa ulaştı. İspanyol tenisçi finalde Novak Djokovic’i 3-1 mağlup etti.

