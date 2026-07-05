5 Temmuz 2026 Pazar günü meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilerde Akdeniz açıklarında Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem dikkat çekerken, "Az önce deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan son sarsıntılar sonrası vatandaşlar, depremlerin merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini araştırıyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanan son depremler listesi, 5 Temmuz 2026 Pazar günü meydana gelen depremlere ilişkin güncel bilgileri içeriyor.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının paylaştığı verilere göre, 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 11.10'da Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesine 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 21,72 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? 5 Temmuz 2026 son depremler listesi

Deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumlar tarafından olumsuz bir duruma ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Bölgedeki gelişmeler, yetkili kurumların paylaştığı bilgiler doğrultusunda takip edilmeye devam ediyor. Vatandaşların deprem anında ve sonrasında yalnızca AFAD ile Kandilli Rasathanesi gibi resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları önem taşıyor.

AFAD son depremler listesi: 5 Temmuz 2026

SON DEPREMLER LİSTESİ 5 TEMMUZ 2026

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde meydana gelen tüm depremleri internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden anlık olarak yayımlamaya devam ediyor. Vatandaşlar bulundukları bölgelerde hissedilen sarsıntıları bu resmi kaynaklar üzerinden kontrol edebiliyor.

Az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? 5 Temmuz 2026 son depremler listesi

5 Temmuz 2026 tarihinde kaydedilen dikkat çeken depremlerden biri Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana geldi.

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