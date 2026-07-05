Akdeniz, son dakika bir depremle sallandı. Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 2 Temmuz'da meydana gelen 5,3'lük depremin ardından bu kez de yine aynı bölgede 4,1 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi.

Son dakika deprem haberi... Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 11.10'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine 155,63 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

Korkutan deprem, yerin 21,72 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Öte yandan aynı bölgede, 2 Temmuz'da 5,3'lük bir deprem meydana gelmişti.

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