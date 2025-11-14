Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve yer aldığı dizi projeleriyle tanınan Bahadır Ünlü, hem oyunculuk kariyeri hem de girişimcilik faaliyetleriyle ilgi çekmeye devam ediyor. Ünlü’nün hayatı ve kariyerine dair sorular araştırılıyor.

Televizyon dünyasında uzun yıllardır yer alan Bahadır Ünlü, sosyal medyada da aktif olmasıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Hem ekran önü performansı hem de girişimcilik adımlarıyla adından söz ettiren Ünlü’nün yaşamı, son dönemlerde yeniden merak konusu oldu.

BAHADIR ÜNLÜ KİMDİR?

Bahadır Ünlü, 27 Ocak 1982 doğumlu oyuncu ve sosyal medya fenomenidir. 2003 yılında başladığı oyunculuk kariyerine yurt dışındaki projelerde başladı ve yerli yapımlarla devam etti. Bu proje, Ünlü’nün hem kamera önü deneyim kazanmasını hem de geniş bir kitle tarafından tanınmasını sağladı.

Oyunculuk yolculuğu boyunca yalnızca televizyon dizilerinde değil, sinema ve reklam projelerinde de yer aldı.

BAHADIR ÜNLÜ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Bahadır Ünlü kariyeri boyunca birçok popüler dizide konuk oyuncu olarak rol aldı ve farklı türlerdeki karakterleri canlandırdı. Zaman zaman yan karakterlerle izleyici karşısına çıksa da performansı sayesinde dikkat çeken isimler arasında yer almayı başardı.

Arka Sokaklar - 2011

20 Dakika - 2013

İki Kafadar - 2013

Bizim Okul - 2013

Çukur - 2019

Ramo - 2020

Gibi - 2025

