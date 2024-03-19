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Bahar dizisi bu akşam 20.00'de yayınlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahar dizisi bu akşam 20.00&#039;de yayınlanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bahar dizisi bu akşam var mı, saat kaçta sorusunun cevabı araştırılıyor. Oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisi bu akşam Show TV yayın akışında yer alıyor mu merak ediliyor. İşte, detaylar...

Bahar dizisi bu akşam var mı, saat kaçta? sorularının cevapları araştırılıyor. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi yayınlandığı günden bugüne gündem olmaya devam ediyor. Show TV yayın akışına göre Bahar dizisi var mı yok mu araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...

BAHAR DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA?

Bahar dizisi bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Bahar dizisi, Güney Kore yapımı Doctor Cha'dan uyarlandı. 

BAHAR DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Bahar dizisi her salı akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Bahar dizisi bu akşam 20.00'de yayınlanacak - 1. Resim

BAHAR DİZİSİ 5. BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar dizisinin 5. bölümü Bahar'ın Cihan beye yaptığı müdahale sonrası bayılmasıyla başladı. Cihan beye yaptığı müdahale sonrası herkes Bahar'ın kovulmasını beklerken Bahar Cihan Bey tarafından takdir edildi. Timur ve Rengin'in Bahar'ı hastaneden gönderme planı suya düştükten sonra Rengin ipleri eline alarak, Bahar'ın kontrolüne mahkum olan kadın bir hastayı verir. Oğlu Aziz Uras'ın iş arkadaşlarıyla kendisi yüzünden arasının gerilmesi ve Rengin'in verdiği görevi yerine getiremeyen Bahar, bölüm sonunda istifa etti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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