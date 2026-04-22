Ankara’nın Temelli bölgesinde meydana gelen askeri helikopter kazasıyla ilgili incelemeler sürerken, olayın detayları netleşmeye başladı. Ankara helikopter kazası neden oldu, can kaybı var mı kamuoyunca merak edilirken Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde bulunan CH-47 tipi ağır nakliye helikopterinin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığı bildirildi.

Ankara helikopter kazası neden oldu, can kaybı var mı soruları gündemde yerini korurken Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama gecikmedi. Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, teknik ekipler inceleme başlattı.

ANKARA HELİKOPTER KAZASI NEDEN OLDU?

Ankara’nın Temelli bölgesinde Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 tipi ağır nakliye helikopterinin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığı bildirildi. Kazanın, iniş aşamasına geçildiği sırada meydana geldiği ifade edilirken, olayın kesin nedeni henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, kazanın sebebinin yapılacak teknik incelemeler sonucunda belirleneceğini açıkladı.



ANKARA HELİKOPTER KAZASINDA CAN KAYBI VAR MI?

Kazada herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Helikopterde bulunan 5 personelin olaydan etkilendiği ve tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiği açıklandı. Yapılan ilk değerlendirmelerde personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



MSB’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 Ağır Nakliye Helikopterinin eğitim uçuşu sırasında Ankara Temelli'de kaza kırıma uğradığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Temelli'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin, "Personelimizin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup, sürece ilişkin incelemeler ilgili teknik ekipler tarafından titizlikle yürütülmektedir" açıklamasında bulundu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir nakliye helikopterinin Ankara Temelli bölgesinde icra edilen eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını üzüntüyle öğrendim. Meydana gelen kazada personelimizin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup, sürece ilişkin incelemeler ilgili teknik ekipler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Konuya ilişkin kamuoyunda yer alabilecek teyitsiz ve dezenformasyon içeren bilgilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

