Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'nın Temelli bölgesinde eğitim uçuşu yapan Kara Havacılık Komutanlığına bağlı bir CH-47 tipi ağır nakliye helikopterinin kaza kırıma uğradığı açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kazanın kesin nedeninin henüz saptanamadığı ancak personel tarafında herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı ve herkesin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bakanlık detaylı sonuçların yapılacak araştırma neticesinde kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

Bakanlık'tan gelen açıklama şöyle:

Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara/Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır.

Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

