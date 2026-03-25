Kripto para alım-satım platformu Paribu’da bakım çalışması devam ediyor. 25 Mart gecesi başlatılan çalışma kapsamında işlemler geçici olarak durdurulurken, platformun kademeli olarak yeniden erişime açılacağı bildirildi.

Kripto varlık alım satım platformu Paribu, 25 Mart 2026 tarihinde yaşanan erişim kısıtına ilişkin resmi açıklama yaptı. Son saatlerde kullanıcıların sosyal medyada dile getirdiği “Paribu’da neden işlem yapılamıyor” sorularına cevap niteliğindeki açıklamada, söz konusu durumun duyurusu daha önce yapılan planlı bakım çalışması kapsamında gerçekleştiği belirtildi.



Paribu neden açılmıyor?

İLK DUYURUSU BİR HAFTA ÖNCE YAPILDI

Paribu’nun KVHS’lerin bilgi sistemlerine yönelik düzenlemelere uyum kapsamında yürüttüğü planlı bakım çalışmasının ilk duyurusu, 17 Mart tarihinde yapıldı. Paribu Destek resmi kanallarından paylaşılan ve tüm kullanıcılara iletilen duyuruda, "Paribu’nun düzenleyici gereksinimlere uyumunu güçlendirmek ve uygulamadaki deneyimi ileri taşımak için 25 Mart 2026 Çarşamba (Salıyı çarşambaya bağlayan gece), planlı bakım çalışması gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, saat 01.00 - 05.00 arasında, mobil, web ve API erişimi dahil tüm hizmetler geçici olarak durdurulacak; 05.00 - 09.00 arasında ise kademeli olarak erişime açılacak." denildi.

Açıklamada, bakım çalışmasının ardından kademeli açılış sürecine geçileceği, hizmetlerin kontrollü biçimde yeniden erişime açılacağı bilgisine de yer verildi. Bu süreçte bazı servislerin diğerlerinden daha geç devreye alınabileceği, kullanıcıların güncel durumu resmi kanallar üzerinden takip etmesi gerektiği vurgulandı.

SÜREÇ ADIM ADIM İLERLİYOR

Bakım çalışması sırasında kripto varlık ve Türk Lirası yatırma, çekme ve transfer işlemleri ile alım satım emirlerinin iletilmesi ve gerçekleştirilmesi mümkün olmuyor. Şirket ayrıca açık emirlerin iptal edilemeyeceğini, bakiye, işlem geçmişi ve kâr zarar verilerinin geçici olarak görüntülenemeyebileceğini paylaştı.



