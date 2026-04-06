Her yıl uygulanan balık avı yasağı için geri sayım başladı. 2026 yılına ilişkin takvim netleşirken, özellikle büyük ölçekli balıkçılık faaliyetleri için kritik tarih açıklandı. Balık avı yasağı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor merak eden vatandaşlar ise 2026 balık avlama yasağı tarihlerini araştırmaya başladı.

Denizlerdeki balık popülasyonunun korunması ve türlerin üreme süreçlerinin sağlıklı şekilde tamamlanması için uygulanan balık avı yasağı için az bir zaman kaldı. İlkbahar ayları, birçok balık türünün yumurtlama dönemi olması nedeniyle av yasağının başlama sürecine denk geliyor. Peki, balık avı yasağı ne zaman?

BALIK AVI YASAĞI NE ZAMAN?

2025 yılı Eylül ayında başlayan av sezonu 15 Nisan 2026 itibarıyla sona erecek. 15 Nisan'dan sonra gırgır ve trol yöntemleriyle avcılık yapan büyük balıkçı tekneleri denize açılamayacak. Yaklaşık 5 ay sürecek yasak dönemi 1 Eylül 2026’da sona ererek yeni sezonun başlamasıyla birlikte faaliyetler yeniden başlayacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu: "Büyük tekneler faaliyetlerini durdurdu. 15 Nisan'a kadar bekleyecekler. 12 metrenin altındaki küçük tekneli balıkçılar ise avcılık faaliyetlerini sürdürecek. Onlara 15 Nisan sonrasında bir yasak uygulanmıyor. Balığın az çıkması nedeniyle büyük tekneler, av yasağını beklemeden sezonu kapattı." ifadelerini kullandı.

İÇ SULARDA TURNA BALIĞI YASAĞI SONA ERDİ

İç sularda uygulanan turna balığı av yasağı da sona erdi. 15 Aralık 2025’te başlayan yasak 1 Nisan 2026 itibarıyla kaldırıldı. Turna balığı avcılığı geçtiğimiz hafta yeniden serbest hale geldi.





Haberle İlgili Daha Fazlası