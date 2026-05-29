Bankaların açılış tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. 4,5 gün sürecek bayram tatili nedeniyle işlemlerini ertelemek durumunda kalan vatandaşlar, bankaların açılış tarihini araştırıyor. Peki, bankalar ne zaman, hangi gün açılacak?

Kurban Bayramı kapsamında banka şubeleri bu yıl hafta içerisine denk gelen arife günü (26 Mayıs 2026) öğleden sonrası itibariyle hizmetlerine kısa bir süre ara verdi. Bayram süresince bankalar kapalı olurken, vatandaşlar şubelerden fiziki işlem gerçekleştiremeyecek. Bayramın birinci (27 Mayıs) , ikinci(28 Mayıs) ve üçüncü (29 Mayıs) günlerinde de banka şubeleri hizmet vermeyecek.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından banka şubeleri, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü normal çalışma düzenine dönerek saat 09.00 itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.

EFT YAPILABİLİYOR MU?

Havale işlemleri aynı banka içerisinde anlık olarak gerçekleşirken, EFT işlemleri resmi tatil nedeniyle ilk iş günü olan 1 Haziran Pazartesi günü işleme alınacak.

