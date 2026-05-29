Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan Ali Boyraz isimli vatandaş, bahçesinde dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceği ile karşılaştı. Böceği bir süre inceleyen vatandaş, yeniden doğaya bıraktı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaşayan Ali Boyraz, evlerinin bahçe kısmında oturduğu sırada cama çarparak yere düşen böceği fark etti. Daha önce benzerini görmediği böceği inceleyen Boyraz, yaptığı araştırmada böceğin dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceği olduğunu öğrendi.

Dünyanın en güçlü böceği! Malatya'da görüldü

BÖCEĞİ DOĞAYA BIRAKTI

İlk kez böyle bir canlıyla karşılaştıklarını belirten Boyraz, bir süre incelediği böceği daha sonra yeniden doğaya bıraktı. Gergedan böceğinin görüntüsü ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

