İhlas Haber Ajansı
Dünyanın en güçlü böceği! Malatya'da görüldü
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan Ali Boyraz isimli vatandaş, bahçesinde dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceği ile karşılaştı. Böceği bir süre inceleyen vatandaş, yeniden doğaya bıraktı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaşayan Ali Boyraz, evlerinin bahçesinde camdan düşen ve dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceğini buldu.
Malatya'nın Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaşayan Ali Boyraz, evlerinin bahçe kısmında oturduğu sırada cama çarparak yere düşen böceği fark etti. Daha önce benzerini görmediği böceği inceleyen Boyraz, yaptığı araştırmada böceğin dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceği olduğunu öğrendi.
BÖCEĞİ DOĞAYA BIRAKTI
İlk kez böyle bir canlıyla karşılaştıklarını belirten Boyraz, bir süre incelediği böceği daha sonra yeniden doğaya bıraktı. Gergedan böceğinin görüntüsü ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
