Basketbol Avrupa Ligi’nde heyecan 33. hafta ile sürüyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, yarın deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Basketbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi nefesler tutulurken ''Barcelona-Anadolu Efes maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?'' sorusuna taraftarlar cevap aramaya başladı. İşte Barcelona-Anadolu Efes canlı yayın bilgileri ve maç detayları...

Avrupa Ligi’ndeki 32 maçın ardından Anadolu Efes 10 galibiyet ve 22 mağlubiyetle 18. sırada yer alıyor. Bu sezonun ilk yarısında oynanan iç saha mücadelesinde lacivert-beyazlı ekip, Barcelona’yı 74-73 mağlup etmeyi başarmıştı. Barcelona ise 18 galibiyet, 14 mağlubiyetle turnuvada 10. sırada bulunuyor. Peki, Barcelona-Anadolu Efes maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?

Barcelona-Anadolu Efes maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?

BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Mücadele yarın akşam S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Anadolu Efes’in Barcelona deplasmanı 25 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele saat 22.30’da başlayacak.

ANADOLU EFES AVRUPA'DA 908. MAÇINA ÇIKACAK

Anadolu Efes Barcelona karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında 908. maçına çıkacak. Takımın Avrupa’daki toplam galibiyet sayısı 504, yenilgi sayısı ise 403. 2001-2002 sezonundan itibaren düzenli olarak katıldığı Avrupa Ligi’nde ise 660. maçına sahne olacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar oynadığı 659 karşılaşmada 347 galibiyet, 312 mağlubiyet elde etti.



