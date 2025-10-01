Barış Murat Yağcı'nın annesi hayatını kaybetti! Arzu Akalay Ernak kimdir, neden öldü?

Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Akalay Ernak'ın vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı.

Ünlü ismin ölüm haberi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçiler ve hayranlar Arzu Akalay Ernak'ın yaşamını öyküsü, kariyerini ve vefatının sebeplerini öğrenmek istiyor.

ARZU AKALAY ERNAK NEDEN ÖLDÜ?

Survivor All Star 2025'in tanınan isimlerinden oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak'ı kaybetti. Arzu Akalay'ın ölüm nedeni henüz bilinmemektedir. Konuya ilişkin kısa süre içinde açıklama yapılması bekleniyor.

Yağcı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Acı Kaybımız… Kıymetli annemiz Arzu Ernak'ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi yarın (2 Ekim saat 13:00'te) Zincirlikuyu Camii'nden öğle namazını müteakiben kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine duyurulur."

Birce Akalay, Instagram hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, halasının vefat ettiğini "Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak'ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu" ifadelerini kullandı.

ARZU AKALAY ERNAK KİMDİR?

Barış Murat Yağcı ve Yağmur Ernak'ın annesi, aynı zamanda ünlü oyuncu Birce Akalay'ın halası olan Arzu Akalay Ernak, basketbol koçu Erhan Ernak'ın eşi olarak biliniyordu.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Kıymetli annemiz Arzu Ernak'ı bugün tedavi görmekte olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz" ifadeleri kullanıldı. Arzu Akalay Ernak'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü biliniyordu.