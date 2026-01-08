Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen ve her yıl binlerce öğrenciyi kamu ile özel sektörle buluşturan Ulusal Staj Programı için 2026 dönemi başvuruları resmen başladı. Gençlerin erken yaşta iş dünyasıyla tanışmasını hedefleyen program, kariyer planlamasına güçlü bir başlangıç yapmak isteyen öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki 2026 Ulusal Staj Programı şartları neler, başvuru nereden ve nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

2026 Ulusal Staj Programı şartları neler, başvuru nereden ve nasıl yapılır soruları gündemde! Ulusal Staj Programı yurdumuzda eğitim gören veya yurt dışında öğrenim hayatına devam eden gençlerin staj, iş gölgeleme ve eğitim imkanlarına eşit koşullarda erişmesini amaçlayan kapsamlı bir kariyer programı olarak büyük ilgi gördü. Şimdi ise 2026 başvuruları başladı. İşte 2026 Ulusal Staj Programı şartları ve başvuru tarihleri...

Başvurular başladı! 2026 Ulusal Staj Programı şartları neler, başvuru nereden ve nasıl yapılır?

2026 ULUSAL STAJ PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

2026 Ulusal Staj Programı’na katılmak isteyen adaylar için başvurular başladı. Binlerce aday ''2026 Ulusal Staj Programı şartları neler, kimler başvurabilir?'' sorusuna cevap arıyor.

2026 Ulusal Staj Programı şartları;



01.01.2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1991 ve bu tarihten sonra doğmuş olan),

Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2* (diğer sistemlerde dengi olan),

Türkiye ve KKTC’de eğitimine devam eden;

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)

Yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden (Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi);

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapabilmektedir.

*Ulusal Staj Programı başvuru döneminde genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde not ortalaması şartı aranmamaktadır.

*Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinde not ortalaması şartı aranmamaktadır.

Başvurular başladı! 2026 Ulusal Staj Programı şartları neler, başvuru nereden ve nasıl yapılır?

2026 ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

2026 Ulusal Staj Programı başvurusu dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Adaylar Ulusal Staj Programı sistemine e-Devlet üzerinden giriş yaparak başvuru sürecini başlatıyor. Kimlik ve eğitim bilgilerinin onaylanmasının ardından başvuru formu dolduruluyor ve süreç tamamlanıyor.

Başvurular başladı! 2026 Ulusal Staj Programı şartları neler, başvuru nereden ve nasıl yapılır?

2026 ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU NE ZAMAN?

2026 Ulusal Staj Programı için öğrenci başvuruları 6 Ocak 2026 tarihinde başladı. Başvuru takvimi programın resmi platformu üzerinden duyurulurken, adayların süreci düzenli olarak takip etmeleri ve başvurularını belirtilen süre içinde tamamlamaları gerekiyor. 2026 Ulusal Staj Programı son başvuru tarihi ise 16 Mart 2026 olarak duyuruldu.





Haberle İlgili Daha Fazlası