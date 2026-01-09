Bedelli askerlik başvurusu yapan adaylar için süreç yakından takip ediliyor. Sınıflandırma sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yükümlüler, askerlik hizmetlerini yerine getirecekleri birlikleri öğrenebilecek. Yılbaşı öncesinde başvuru yapan adaylar ise eski tutar üzerinden bedelli askerlikten yararlanabilecek. Gözler, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak resmî açıklamaya çevrilmiş durumda.

Bedelli askerlik yerlerine yönelik araştırmalar ocak ayına giriş yapılmasıyla birlikte artış gösterdi. Başvuru sürecini geride bırakan yükümlüler, askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Şubat 2025 sınıflandırma dönemine ilişkin duyuru paylaşmıştı.





Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ŞUBAT 2026 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

1. Şubat 2026 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.



2. Şubat 2026 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2025 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.



3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç 31.12.2023 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 30.11.2025 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir.



4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilecek. isteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.





BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 52 BİN TL ARTTI

2025'in Temmuz-Aralık döneminde 280 bin 850 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2026'nın ilk 6 ayı için 52 bin lira zamlandı. MSB, yeni rakamın 333 bin 89 lira 4 kuruş olduğunu duyurdu.

