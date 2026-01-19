İslam aleminde rahmet, mağfiret ve arınma gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili için geri sayım başladı. Şaban ayının tam ortasında idrak edilen bu mübarek gece, Müslümanlar için manevi bir yenilenme ve af dileme kapısı olarak görülüyor. 2026 Dini günler takvimine göre birlikte, "Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?" araştırılıyor.

Berat Gecesi, 2026 yılında da milyonlarca inanan tarafından dualarla karşılanacak. Şaban ayının 15. gecesine denk gelen bu özel zaman dilimi, ibadetlerle idrak edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in de müjdeleyicisi olan bu gecenin 2026 yılında hangi güne denk geldiği belli oldu.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

2026 yılı dini takvimine göre Berat Kandili, Şubat ayı içerisinde idrak edilecek. Hicri takvime göre Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece olan Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe denk gelecek. Müslümanlar, 2 Şubat gecesini ibadetle geçirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2026 dini günler takvimi

BERAT KANDİLİ HANGİ GÜN İDRAK EDİLECEK?

Pazartesi gününe denk gelen Berat Kandili, haftanın başlangıcında manevi bir atmosferin oluşmasına vesile olacak. Hadis-i şeriflerde Şaban ayının ortasında tutulan orucun faziletine vurgu yapıldığı için, pek çok mümin Pazartesi gününü oruçlu, akşamını da ibadetle geçirmeyi planlıyor.

Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur. [Tirmizî]

Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib Gecesi, Berat Gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi. [İbni Asakir]

2026 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

Mirac Kandili

15 Ocak 2026 Perşembe

26 Receb 1447

Berat Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi

14 Şaban 1447

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı

19 Şubat 2026 Perşembe

1 Ramazan 1447

Kadir Gecesi

16 Mart 2026 Pazartesi

26 Ramazan 1447

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

20 Mart 2026 Cuma

1 Şevval 1447

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi

2 Şevval 1447

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

22 Mart 2026 Pazar

3 Şevval 1447

Terviye Günü

25 Mayıs 2026 Pazartesi

8 Zilhicce 1447

Arefe Günü

26 Mayıs 2026 Salı

9 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 1. Günü

27 Mayıs 2026 Çarşamba

10 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 2. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe

11 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 3. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma

12 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 4. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi

13 Zilhicce 1447

Hicri Yılbaşı Gecesi

15 / 16 Haziran 2026 Pazartesi / Salı

29 Zilhicce / 1 Muharrem 1447-1448

Hicri Yılbaşı Günü

16 Haziran 2026 Salı

1 Muharrem 1448

Aşûre Gecesi

24 / 25 Haziran 2026 Çarşamba / Perşembe

9 / 10 Muharrem 1448

Aşûre Günü

25 Haziran 2026 Perşembe

10 Muharrem 1448

Mevlid Kandili

24 Ağustos 2026 Pazartesi

11 Rebiulevvel 1448

Üç Ayların Başlangıcı

10 Aralık 2026 Perşembe

1 Receb 1448

Regaib Kandili

10 Aralık 2026 Perşembe

1 Receb 1448

