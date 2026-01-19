Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2026 dini günler takvimi
İslam aleminde rahmet, mağfiret ve arınma gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili için geri sayım başladı. Şaban ayının tam ortasında idrak edilen bu mübarek gece, Müslümanlar için manevi bir yenilenme ve af dileme kapısı olarak görülüyor. 2026 Dini günler takvimine göre birlikte, "Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?" araştırılıyor.
Berat Gecesi, 2026 yılında da milyonlarca inanan tarafından dualarla karşılanacak. Şaban ayının 15. gecesine denk gelen bu özel zaman dilimi, ibadetlerle idrak edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in de müjdeleyicisi olan bu gecenin 2026 yılında hangi güne denk geldiği belli oldu.
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
2026 yılı dini takvimine göre Berat Kandili, Şubat ayı içerisinde idrak edilecek. Hicri takvime göre Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece olan Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe denk gelecek. Müslümanlar, 2 Şubat gecesini ibadetle geçirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
BERAT KANDİLİ HANGİ GÜN İDRAK EDİLECEK?
Pazartesi gününe denk gelen Berat Kandili, haftanın başlangıcında manevi bir atmosferin oluşmasına vesile olacak. Hadis-i şeriflerde Şaban ayının ortasında tutulan orucun faziletine vurgu yapıldığı için, pek çok mümin Pazartesi gününü oruçlu, akşamını da ibadetle geçirmeyi planlıyor.
Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur. [Tirmizî]
Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib Gecesi, Berat Gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi. [İbni Asakir]
2026 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER
Mirac Kandili
15 Ocak 2026 Perşembe
26 Receb 1447
Berat Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi
14 Şaban 1447
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
19 Şubat 2026 Perşembe
1 Ramazan 1447
Kadir Gecesi
16 Mart 2026 Pazartesi
26 Ramazan 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
20 Mart 2026 Cuma
1 Şevval 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi
2 Şevval 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
22 Mart 2026 Pazar
3 Şevval 1447
Terviye Günü
25 Mayıs 2026 Pazartesi
8 Zilhicce 1447
Arefe Günü
26 Mayıs 2026 Salı
9 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 1. Günü
27 Mayıs 2026 Çarşamba
10 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 2. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe
11 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 3. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma
12 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 4. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi
13 Zilhicce 1447
Hicri Yılbaşı Gecesi
15 / 16 Haziran 2026 Pazartesi / Salı
29 Zilhicce / 1 Muharrem 1447-1448
Hicri Yılbaşı Günü
16 Haziran 2026 Salı
1 Muharrem 1448
Aşûre Gecesi
24 / 25 Haziran 2026 Çarşamba / Perşembe
9 / 10 Muharrem 1448
Aşûre Günü
25 Haziran 2026 Perşembe
10 Muharrem 1448
Mevlid Kandili
24 Ağustos 2026 Pazartesi
11 Rebiulevvel 1448
Üç Ayların Başlangıcı
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448
Regaib Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448