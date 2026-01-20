Vodafone Sultanlar Ligi’nin 17. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geliyor. İstanbul’da oynanacak mücadelede yayın bilgileri ve maç saati sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Sultanlar Ligi’nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Beşiktaş ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanacak. İki İstanbul temsilcisini karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde maçın yayın kanalı, başlama saati ve oynanacağı salon merak konusu oldu. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma, 17. hafta programında öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MEDİCANA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 17. hafta maçında 20 Ocak 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma, İstanbul’da bulunan Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak. Ligde geride kalan 16 haftada Fenerbahçe Medicana 13 galibiyetle ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş 6 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sultanlar Liginde derbi heyecanı!

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MEDİCANA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabakayı televizyondan takip etmek isteyen sporseverler için yayın, TRT Spor Yıldız üzerinden yapılacak.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İstanbul’da, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

