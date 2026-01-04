Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 14. hafta, zirve yarışını yakından ilgilendiren derbi mücadelesine sahne oluyor. Namağlup lider ile son şampiyonun karşı karşıya geleceği maç öncesi yayın bilgileri merak ediliyor.

Basketbol Süper Ligi’nde haftalardır beklenen karşılaşmalardan biri için geri sayım başladı. Ligde yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş Gain ile üst sıraları zorlayan Fenerbahçe Beko’nun mücadelesi, haftanın en kritik randevularından biri olarak öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ GAİN FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Beşiktaş Gain, sahasında Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. Karşılaşma, 4 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 20.30 olarak açıklandı.

Mücadele, İstanbul’da bulunan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Gain, ligde oynadığı 13 maçın tamamını kazanarak namağlup lider konumda bulunuyor. Fenerbahçe Beko ise ligde geride kalan haftalarda 11 galibiyet alarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ GAİN FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Gain - Fenerbahçe Beko karşılaşması, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler, mücadeleyi beIN Sports 5 kanalından anlık olarak takip edebilecek.

