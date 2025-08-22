Bingöl'de deprem mi oldu? 22 Ağustos AFAD son deprem listesi

AFAD Bingöl depremini son dakika olarak duyurdu. Bingöl'deki şiddetli sarsıntı çevre illeri de etkiledi. Bingöl'deki depremin merkez üssü ve şiddeti merak konusu oldu. AFAD son depremler listesi merak ediliyor. Bingöl'deki depremde zarar var mı, şiddeti ne, ne zaman oldu? İşte detaylar..

BİNGÖL'DE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre son deprem Bingöl'de meydana geldi. Saat 12:30 sularında meydana gelen Solhan merkezli depremin büyüklüğü 3,9 olarak duyuruldu. Yere yakın gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

BİNGÖL'DEKİ DEPREMDE ZARAR VAR MI?

Bingöl Solhan'daki deprem sonrası paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokaklara döküldü. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

BALIKESİR BEŞİK GİBİ!

Öte yandan sismik hareketliliğin aralıksız sürdüğü Balıkesir'de artçıların devam ettiği öğrenildi. AFAD son depremler listesinde Sındırgı merkezli depremler de dikkat çekti.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREM

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Balıkesir, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.