Bölgedeki tüm göller kuruyor! Su kaynakları tükeniyor, altından çıkanlar ise şaşırtıcı

Küresel çaptaki kuraklık ve küresel ısınma tüm dünyanı tehdit ediyor.

Van Gölü başta olmak üzere Adilcevaz’daki Aygır ve Arin, Ahlat’taki Nazik ve Nemrut Krater göllerinde ciddi anlamda su çekilmeleri meydana geliyor.

Van Gölü'nün su seviyesinin düşmesiyle Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki kıyılarda mikrobiyalitler tam anlamıyla gün yüzüne çıktı.

Hem yağışların istenilen seviyede olmaması hem de bilinçsiz tarımsal sulama ve açılan su kuyularından kaynaklanan kuraklık Nemrut kalderasında bulunan gölü de etkiledi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, başta Van Gölü olmak üzere göllerde sürekli bir düşüşün yaşandığını ifade etti.

Önümüzdeki süreçte de çekilmelerin devam edeceğini sözlerine ekleyen Elmastaş, şu ifadeleri kullandı:

Van Gölü Havzası’nda son yıllarda kuraklığa bağlı olarak bir düşüş yaşanmakta. Tabii Van Gölü'nün kıyılarını gezdiğimizde gözle görülebilecek şekilde bir düşüşün yaşandığını görmek mümkün. Düşüşün en önemli nedeni yağışlardan meydana gelen azalmalar. Yani yaşanan kuraklık 4-5 yıldır var. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz ve sürekli bir düşüş yaşanmakta. Gölü besleyen en önemli kaynak yağış ve bununla beraber gölü besleyen tatlı su kaynakları da var.

Yeraltı suları burada yine önemli bir kaynak çünkü son yıllarda Van Gölü Havzası’nın kuzeyinde, batısında özellikle Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Erciş'e doğru olan alanlarda binlerce sondaj kuyusu açılmış durumda. Yeraltı suyu tekrar tarımda kullanılmakta.

Tabii plansız bir kullanım da söz konusu. Fazla su çekildiği için de bu yeraltı tablasındaki suyun bir kısmı yukarıya çekilmiş durumda. Yeraltı su tablasından beslenen bazı kaynaklar kuruma noktasına gelmekte. Kuruduğu için de bunlar artık gölü beslememekte.

Dolayısıyla burada Van Gölü'nü besleyen en önemli kaynak yağış. Ama ikinci olarak da bu kaynakları ifade edebiliriz. Yağışın düşüşü ve kaynakların bir kısmının kuruması neticesinde gölü besleyen kaynaklarda bir azalma meydana geldi. Dolayısıyla gölde seviye alçalması bundan sonraki süreçte de devam edecek gibi görünüyor.