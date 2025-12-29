Borsa İstanbul, 1 Ocak 2026 yılbaşı tatili nedeniyle takas işlemlerinin takviminde değişikliğe gitti. Normal takas süresine göre gerçekleştirilen işlemler, tatil nedeniyle ertelenecek ve yatırımcılar yeni tarihlere göre işlemlerini takip edecek. Yatırımcılar ''30 Aralık takas işlemi ne zaman gerçekleşecek?'' , ''1 Ocak borsa kapalı mı?'' ve ''31 Aralık borsa kapalı mı?'' gibi soruların cevaplarını merakla araştırıyor.

Borsa İstanbul’da yılın son günleri yaklaşırken yatırımcıların takas ve işlem takvimi gündemdeki yerini koruyor. Yaklaşan tatil dönemi, piyasalarda normal rutin akışta bazı değişikliklere yol açarken yatırımcıların planlamalarını yeniden gözden geçirmeleri gerekecek. Peki, 30 Aralık takas işlemi ne zaman gerçekleşecek? 1 Ocak borsa kapalı mı? 31 Aralık borsa kapalı mı?

30 ARALIK TAKAS İŞLEMİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Borsa İstanbul’da 30 Aralık 2025 tarihinde yapılan pay piyasası işlemlerinin takası, yılbaşı tatili nedeniyle ertelendi. İşlemlerin takası, 2 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

31 ARALIK BORSA KAPALI MI?

Borsa İstanbul 31 Aralık 2025 günü yılbaşı öncesi işlem günü olarak açık olacak, ancak yapılan işlemlerin takası tatil nedeniyle ertelenecek. 31 Aralık tarihli pay piyasası işlemlerinin takası 5 Ocak 2026 Pazartesi günü yapılacak.

1 OCAK BORSA KAPALI MI?

1 Ocak 2026 Perşembe günü Borsa İstanbul, yılbaşı tatili dolayısıyla tüm piyasalarda işlem yapmayacak. Pay piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) kapsamında endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri de 1 Ocak'ta gerçekleştirilmeyecek.

BORSA İSTANBUL TATİL TAKVİMİ

