2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam ederken gözler Bosna Hersek-Katar maçına çevrildi. B Grubu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler Bosna Hersek-Katar maçının yayın bilgilerini ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor.

Dünya Kupası'nda son hafta öncesi kritik karşılaşmalardan biri Bosna Hersek ile Katar arasında oynanacak. B Grubu'nda birer puanla mücadele eden iki takım, üst tur umutlarını sürdürmek için sahaya çıkarken futbolseverler de Bosna Hersek-Katar maçının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

BOSNA HERSEK-KATAR MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda oynanacak Bosna Hersek-Katar maçı, 24 Haziran Çarşamba günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Dünya Kupası grup aşamasının ikinci haftasında oynanacak mücadele, iki takım açısından da büyük önem taşıyor. B Grubu'nda ilk maçların ardından Bosna Hersek ve Katar birer puanla yoluna devam ederken, alınacak sonuç son hafta öncesinde sıralamayı doğrudan etkileyebilecek.

Bosna Hersek-Katar maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

BOSNA HERSEK-KATAR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Bosna Hersek-Katar karşılaşması Türkiye'de TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı televizyon yayınının yanı sıra TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

B Grubu'nda İsviçre, Kanada, Bosna Hersek ve Katar'ın mücadele ettiği grup yarışında her puan büyük önem taşıyor. Özellikle son hafta öncesinde alınacak sonuçlar, üst tura yükselecek takımların belirlenmesinde etkili olacak.

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