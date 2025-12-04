4 Aralık Perşembe gününde Ziraat Türkiye Kupası, Premier Lig ve İtalya Kupası’nda önemli maçlar sahne alacak. Yalova FK-Gaziantep FK ile başlayacak futbol heyecanı gece saatlerine kadar sürecek.

Futbolseverleri 4 Aralık Perşembe günü yoğun bir karşılaşma programı bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadeleleri gün boyu takip edilebilecek. İngiltere Premier Lig’de Manchester United ile West Ham United kozlarını paylaşırken, İtalya Kupası’nda son 16 turu maçları ekranlara gelecek. İşte günün maç programı, saatleri ve yayıncı kanallar…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası - 4.Tur

13:00 Yalova FK 77-Gaziantep FK | ASPOR

13:30 Boluspor-Kahta 02 Spor | ASPOR

13:30 Fethiyespor-Bandırmaspor | ASPOR

15:30 Iğdır FK-Orduspor 1967 SK | ASPOR

18:00 Silifke Belediye Spor-Antalyaspor | ASPOR

20:30 Çorum FK-Alanyaspor | ASPOR

4 ARALIK KARŞILAŞMA TAKVİMİ

İngiltere - Premier Lig

23:00 Manchester United-West Ham United | beIN Sports 3

İtalya - Kupa Son 16 Turu

20:00 Bologna-Parma | TRT Tabii Spor

23:00 Lazio-Milan | TRT Spor

