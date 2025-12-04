Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Aralık ZTK eleme turu maç programı
4 Aralık Perşembe gününde Ziraat Türkiye Kupası, Premier Lig ve İtalya Kupası’nda önemli maçlar sahne alacak. Yalova FK-Gaziantep FK ile başlayacak futbol heyecanı gece saatlerine kadar sürecek.
Futbolseverleri 4 Aralık Perşembe günü yoğun bir karşılaşma programı bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadeleleri gün boyu takip edilebilecek. İngiltere Premier Lig’de Manchester United ile West Ham United kozlarını paylaşırken, İtalya Kupası’nda son 16 turu maçları ekranlara gelecek. İşte günün maç programı, saatleri ve yayıncı kanallar…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası - 4.Tur
13:00 Yalova FK 77-Gaziantep FK | ASPOR
13:30 Boluspor-Kahta 02 Spor | ASPOR
13:30 Fethiyespor-Bandırmaspor | ASPOR
15:30 Iğdır FK-Orduspor 1967 SK | ASPOR
18:00 Silifke Belediye Spor-Antalyaspor | ASPOR
20:30 Çorum FK-Alanyaspor | ASPOR
4 ARALIK KARŞILAŞMA TAKVİMİ
İngiltere - Premier Lig
23:00 Manchester United-West Ham United | beIN Sports 3
İtalya - Kupa Son 16 Turu
20:00 Bologna-Parma | TRT Tabii Spor
23:00 Lazio-Milan | TRT Spor